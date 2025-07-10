Полуниця зникає з прилавків: як вибрати ідеальну полуницю наприкінці сезону?

Сезон полуниці в Україні добігає свого кінця. Як купити ідеальну ягоду в магазинах, супермаркетах чи лотках?

РБК-Україна розповідає, як купити останню ягоду в сезоні та не пожалкувати про це.

Зверніть увагу на колір

Відтінок

Ідеальна полуниця повинна мати рівномірний, насичений червоний колір по всій поверхні. Уникайте ягід з білими або зеленими плямами, особливо біля плодоніжки. Це свідчить про те, що ягода недозріла і, швидше за все, буде кислою та водянистою. Навіть якщо вона "достигне" вдома, смак і аромат вже не будуть такими, як у дозрілої на кущі.

Глянець

Стигла полуниця має легкий природний глянець, але не повинна бути надто блискучою, ніби "натертою". Занадто тьмяний колір може вказувати на перезрівання або початок псування.

Оцініть запах

Запах є одним із найвірніших показників якості полуниці, який неможливо підробити.

Насичений, солодкий аромат

Піднесіть лоток з полуницею до носа. Стигла, свіжа ягода повинна видавати сильний, солодкий, характерний для полуниці аромат. Цей запах має бути природним і приємним.

Відсутність запаху або неприємний запах

Якщо ягоди зовсім не пахнуть, це свідчить про їхню недозрілість, або ж про те, що вони були зібрані давно і втратили свій аромат. Наприкінці сезону це особливо актуально. Будь-який кислуватий, затхлий або неприємний запах вказує на початок процесів бродіння або гниття. Таку полуницю категорично не можна купувати.

Огляньте плодоніжку та листя

Зовнішній вигляд плодоніжки та зелених листочків багато розкаже про свіжість ягоди.

Зелені, свіжі, не сухі листочки

Листочки, що оточують плодоніжку, повинні бути яскраво-зеленими, свіжими та пружними. Вони не повинні бути сухими, млявими або мати ознаки пожовтіння чи в'янення. Це пряма ознака того, що ягода була зірвана давно або неправильно зберігалася.

Легке відділення плодоніжки

У стиглої полуниці плодоніжка відходить легко, без зусиль. Якщо вона тримається міцно, це може свідчити про недозрілість.

Відсутність слідів плісняви

Обов'язково перевірте місце кріплення плодоніжки на відсутність будь-яких ознак плісняви або гнилі.

Оцініть текстуру та щільність

Текстура полуниці є важливим показником її якості.

Пружна, але не тверда

Акуратно візьміть кілька ягід. Стигла полуниця повинна бути пружною на дотик, але не твердою, як камінь (що вказує на недозрілість). Вона також не повинна бути занадто м'якою або млявою, ніби "розвалюється" в руках - це ознака перезрівання або псування.

Відсутність вм'ятин і пошкоджень

Перевірте ягоди на наявність вм'ятин, порізів, розривів шкірки або будь-яких інших механічних пошкоджень. Пошкоджені ягоди швидше псуються і можуть бути джерелом бактерій.

Суха поверхня

Поверхня ягід має бути сухою. Якщо вони виглядають мокрими або вологими, це може свідчити про неправильне зберігання або те, що вони вже почали псуватися.