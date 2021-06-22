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Полуфиналы и финал Евро-2020 пройдут при заполненных на 75% трибунах стадиона "Уэмбли"

Автор: Дмитрий Кузнецов

Правительство Британии и руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) достигли соглашения о заполнении трибун стадиона "Уэмбли" на полуфиналы и финал Евро-2020. На матчи допустят 75% зрителей.

Об этом сообщает The Guardian.

На стадион смогут прийти 60 тысяч человек, что составит около 75% от максимальной вместимости "Уэмбли", отмечает издание. По его данным, матчи Евро-2020 станут часть правительственной программы исследования в рамках программы восстановления после пандемии COVID-19.

Отмечается, что все владельцы билетов на матчи должны будут соблюдать ряд строгих требований. Среди них: наличие отрицательного результата теста на коронавирус или подтверждение полной вакцинации - две дозы препараты должны быть сделаны за 14 дней до даты игры.

Напомним, ранее в УЕФА опровергли заявления, что Лондон могут лишить права проводить финал Евро-2020.

Отметим, 21 июня завершился заключительный третий тур группового этапа Евро-2020 в группе C, где выступает Украина. Наша сборная уступила в решающем матче за второе место Австрии и финишировала третьей.

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