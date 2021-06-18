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УЕФА не будет переносить финал Евро из Лондона. Идут переговоры о формате

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Лондон, Пятница 18 июня 2021 15:45
УЕФА не будет переносить финал Евро из Лондона. Идут переговоры о формате Фото: финал Евро-2020 не переносят из Лондона (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опроверг то, что Лондон могут лишить права проводить финал Евро-2020. Сейчас УЕФА ведет переговоры с властями британского города относительно карантинных ограничений во время матчей.

Об этом сообщило агентство Reuters.

Уже известно, что на матчах плей-офф турнира заполняемость лондонского стадиона "Уэмбли" будет увеличена до 50% от общего количества мест.

"УЕФА рад, что на матчах плей-офф заполняемость "Уэмбли" будет увеличена до 50% от общего числа мест - около 40 тысяч", - заявили в организации.

Сейчас УЕФА ведет переговоры с местными властями, чтобы болельщикам было разрешено посещать матчи Евро-2020, используя строгую концепцию COVID-тестирования и так называемого "пузыря", то есть пребывания болельщиков в Британии не превысит 24 часа, а передвигаться они будут только на специальном транспорте.

"Надеемся, что сможем прийти к удовлетворительному завершению наших обсуждений по этому вопросу. Всегда есть план на случай непредвиденных обстоятельств, но мы уверены, что финальная неделя пройдет в Лондоне", - подчеркнули в УЕФА, добавив, что понимают давление, с которым сталкивается правительство Британии.

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