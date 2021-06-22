Півфінали і фінал Євро-2020 пройдуть при заповнених на 75% трибунах стадіону "Уемблі"

Уряд Британії і керівництво Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) досягли угоди про заповнення трибун стадіону "Уемблі" на півфінали і фінал Євро-2020. На матчі допустять 75% глядачів.

На стадіон зможуть прийти 60 тисяч осіб, що складе близько 75% від максимальної місткості "Уемблі", зазначає видання. За його даними, матчі Євро-2020 стануть частиною урядової програми дослідження в рамках програми відновлення після пандемії COVID-19.

Відзначається, що всі власники квитків на матчі повинні будуть дотримуватися ряду суворих вимог. Серед них: наявність негативного результату тесту на коронавірус або підтвердження повної вакцинації - дві дози препарати повинні бути зроблені за 14 днів до дати гри.