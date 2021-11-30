Как получить тысячу за вакцинацию: алгоритм действий

В Министерстве экономики Украины рассказали, как получить 1 тысячу гривен за вакцинацию от коронавируса. Украинцы с полным курсом вакцинации смогут получить выплату с 19 декабря.
Об этом сообщила в комментарии РБК-Украина заместитель министра экономики Ирина Новикова.
Принять участие в программе на первом этапе можно будет через мобильное приложение "Дия" с 19 декабря.
Алгоритм действий выглядит так:
"Виртуальные счета - бесплатные, комиссий за обслуживание не будет. Большинство операций в "Дии" осуществляются автоматически. В дальнейшем планируется запустить оффлайн-сервис", - сообщила Новикова.
Сейчас идут консультации с бизнесом, чтобы круг участников был самым широким, добавила она.