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Як отримати тисячу за вакцинацію: алгоритм дій

Автор: Ирина Гамерская, Анастасія Рокитна

У Міністерстві економіки України розповіли, як отримати 1 тисячу гривень за вакцинацію від коронавірусу. Українці з повним курсом вакцинації зможуть отримати виплату з грудня.

Про це повідомила в коментарі РБК-Україна заступниця міністра економіки Ірина Новікова.

Взяти участь у програмі на першому етапі можна буде через мобільний застосунок "Дія".

Алгоритм дій виглядає так:

  • громадянин, що бажає взяти участь у програмі, обирає в "Дії" послугу "єПідтримка",
  • проходить перевірку на відповідність встановленим критеріям,
  • відкриває в онлайн-банку віртуальний рахунок та отримує на нього гроші.

"Віртуальні рахунки - безкоштовні, комісій за обслуговування не буде. Більшість операцій в "Дії" здійснюється автоматично. У подальшому планується запустити оффлайн-сервіс", - повідомила Новікова.

Зараз тривають консультації з бізнесом, щоб коло учасників було якнайширшим, додала вона.

Нагадаємо, програма стартує 19 грудня та триватиме впродовж наступного року.

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