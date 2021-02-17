Как получить препараты по программе "Доступные лекарства": разъяснение Минздрава

"Чтобы получить лекарства по этой программе, нужно обратиться к врачу, с которым заключено декларация. Он назначит лекарства и выпишет электронный рецепт, в котором будет указано международное непатентованное название препарата - действующее вещество", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на телефон пациента поступит смс с номером рецепта, который необходимо назвать в аптеке. Если пациент не использует мобильный, врач предоставит информацию о рецепте на бумаге.

После этого необходимо прийти в аптеку, которая участвует в программе, назвать номер рецепта и выбрать нужные лекарства.

"Электронный рецепт врач может выписать по телефону, если установлен диагноз и уже назначена схема лечения. Пациент может получить лекарства по Государственной программе реимбурсации в любой аптеке, имеющей договор с НСЗУ. Независимо от места жительства или места, где врач выписал электронный рецепт", - уточняют в ведомстве.