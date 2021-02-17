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Як отримати препарати за програмою "Доступні ліки": роз'яснення МОЗ

Автор: Юлія Струк

У Національній службі здоров'я уточнили, як отримати препарати за програмою "Доступні ліки". Рецепт на ліки електронний, і виписує його лікар первинної ланки, з яким пацієнт уклав декларацію.

Про це повідомляє прес-служба НСЗУ.

"Щоб отримати ліки за цією програмою, потрібно звернутись до свого лікаря, з яким укладена декларація. Він призначить ліки і випише електронний рецепт, в якому буде зазначена міжнародна непатентована назва препарату - діюча речовина", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що на телефон пацієнта надійде смс з номером рецепту, який необхідно назвати в аптеці. Якщо пацієнт не використовує мобільний, лікар надасть інформацію про рецепт на папері.

Після цього необхідно прийти до аптеки, яка бере участь у програмі, назвати номер рецепту та обрати потрібні ліки.

"Електронний рецепт лікар може виписати по телефону, якщо встановлено діагноз і вже призначено схему лікування. Пацієнт може отримати ліки за Державною програмою реімбурсації у будь-якій аптеці, що має договір з НСЗУ. Незалежно від місця проживання чи місця, де лікар виписав електронний рецепт", - уточнюють у відомстві.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у рамках програми реімбурсації безоплатно або з незначною доплатою ліки можна отримати у 8 411 аптеках і аптечних пунктах по всій країні у 2021 році. Однак торік їх кількість становила 9050. Станом на зараз їх кількість знову зросла до 8800.

Як писало РБК-Україна, у 2020 році НСЗУ виплатила аптекам понад 874 млн гривень за препарати, відпущені у рамках програми реімбурсації "Доступні ліки".

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