Як отримати препарати за програмою "Доступні ліки": роз'яснення МОЗ

"Щоб отримати ліки за цією програмою, потрібно звернутись до свого лікаря, з яким укладена декларація. Він призначить ліки і випише електронний рецепт, в якому буде зазначена міжнародна непатентована назва препарату - діюча речовина", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що на телефон пацієнта надійде смс з номером рецепту, який необхідно назвати в аптеці. Якщо пацієнт не використовує мобільний, лікар надасть інформацію про рецепт на папері.

Після цього необхідно прийти до аптеки, яка бере участь у програмі, назвати номер рецепту та обрати потрібні ліки.

"Електронний рецепт лікар може виписати по телефону, якщо встановлено діагноз і вже призначено схему лікування. Пацієнт може отримати ліки за Державною програмою реімбурсації у будь-якій аптеці, що має договір з НСЗУ. Незалежно від місця проживання чи місця, де лікар виписав електронний рецепт", - уточнюють у відомстві.