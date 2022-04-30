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Как получить пенсию в зоне боевых действий и оккупированных территориях: разъяснение Минсоцполитики

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Украина, Суббота 30 апреля 2022 07:30
Как получить пенсию в зоне боевых действий и оккупированных территориях: разъяснение Минсоцполитики Фото: пенсии можно будет получить в Ощадбанке (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Пенсионеры, которые получали деньги через Укрпочту и остались в зоне боевых действий или на оккупированных территориях, смогут получить деньги в Ощадбанке. Это касается регионов, где Укрпочта не имеет технической возможности доставлять пенсию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

"Пенсия будет зачислена на счета после представления Укрпочтой по согласованию с военно-гражданскими администрациями в Пенсионный фонд информации об отсутствии технической возможности осуществлять выплату и доставку пенсий на определенных территориях", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, средства со счета пенсионер сможет безотлагательно получить в любом отделении Ощадбанка на безопасной территории на основании паспорта и справки с номером налогового кода, подписав договор банковского счета.

Если человек не обратился в Ощадбанк за деньгами, то вся сумма пенсии сохраняется, и сразу после восстановления возможности Укрпочта доставит человеку по месту жительства неполученную сумму пенсии и пенсию за текущий период, сообщили в министерстве.

Если пенсионер переселился на безопасную территорию, то по его обращению в Пенсионный фонд пенсия может выплачиваться Укрпочтой по новому месту пребывания, через Ощадбанк или другой избранный уполномоченный банк.

"Для пенсионеров, получающих выплаты на банковские карты, ничего не меняется и им пенсия зачисляется на карточки", - говорится в сообщении.

Напомним, пенсии за апрель в Украине профинансированы на 100%. На пенсионные выплаты за месяц направлено 48,5 млрд гривен. Уполномоченные банки зачислили на счета пенсионеров 100% выплат. По сообщению "Укрпочты", доставлено 87,39% профинансированной суммы за апрель.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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