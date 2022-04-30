Як отримати пенсію у зоні бойових дій та окупованих територіях: роз'яснення Мінсоцполітики

Пенсіонери, які отримували гроші через Укрпошту та залишилися в зоні бойових дій або на окупованих територіях, зможуть отримати гроші в Ощадбанку. Це стосується регіонів, де Укрпошта не має технічної можливості доставляти пенсію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики .

"Пенсія буде зарахована на рахунки після подання Укрпоштою за погодженням з військово-цивільними адміністраціями до Пенсійного фонду інформації про відсутність технічної можливості здійснювати виплату і доставку пенсій на певних територіях", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в прес-службі, кошти з рахунку пенсіонер зможе невідкладно одержати у будь-якому відділенні Ощадбанку на безпечній території на підставі паспорту та довідки з номером податкового коду, підписавши договір банківського рахунку.

Якщо людина не звернулась до Ощадбанку за коштами, то вся сума пенсії зберігається, і одразу після відновлення можливості Укрпошта доставить людині за місцем проживання неодержану суму пенсії і пенсію за поточний період, повідомили в міністерстві.

Якщо пенсіонер переселився на безпечну територію, то за його зверненням до Пенсійного фонду пенсія може виплачуватися Укрпоштою за новим місцем перебування, через Ощадбанк або інший обраний уповноважений банк.

"Для пенсіонерів, які отримують виплати на банківські картки, нічого не змінюється і їм пенсія зараховується на картки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, пенсії за квітень в Україні профінансовані на 100%. На пенсійні виплати за місяць спрямовано 48,5 млрд гривень. Уповноважені банки зарахували на рахунки пенсіонерів 100% виплат. За повідомленням "Укрпошти" доставлено 87,39% профінансованої суми за квітень.