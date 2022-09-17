Как получить пенсии на деоккупированных территориях: разъяснение Минсоцполитики

Как отметили в пресс-службе, финансирование пенсий на временно оккупированных территориях не прекращалось. На деоккупированных территориях, где идет восстановление всех систем жизнеобеспечения, не везде начали работу банки. Правительство приняло решение для того, чтобы люди получили начисленные средства.

Согласно решению, жители деоккупированных территорий, которым начисляются выплаты на карту, смогут получить деньги на руки. Для этого необходимо подать в любой орган местного самоуправления заявление о начислении пенсии наличными деньгами. То есть Пенсионный фонд его получит через сельского, поселкового, городского голову, старосту, начальника военной администрации населенного пункта.

Ранее заявление об изменении способа выплаты пенсии подавалось пенсионером лично в орган Пенсионного фонда Украины или в электронной форме через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Деньги будет доставлять "Укрпочта", сообщили в Минсоцполитики.