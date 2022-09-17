Як отримати пенсії на деокупованих територіях: роз’яснення Мінсоцполітики

Як зазначили в прес-службі, фінансування пенсій на тимчасово окупованих територіях не припинялося. На деокупованих територіях, де триває відновлення усіх систем життєзабезпечення, не скрізь розпочали роботу банки. Уряд схвалив рішення для того, щоб люди отримали нараховані кошти.

Згідно з рішенням, мешканці деокупованих територій, яким нараховуються виплати на картку, зможуть отримати гроші на руки. Для цього необхідно подати у будь-який орган місцевого самоврядування заяву про нарахування пенсії готівкою. Тобто Пенсійний фонд її отримає через сільського, селищного, міського голову, старосту, начальника військової адміністрації населеного пункту.

Раніше заява про зміну способу виплати пенсії подавалася пенсіонером особисто до органу Пенсійного фонду України або в електронній формі через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Гроші доставлятиме "Укрпошта", повідомили в Мінсоцполітики.