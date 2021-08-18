Получит орден от Зеленского и обсудит Донбасс: детали визита Меркель в Украину

Программа визита Меркель

Как рассказали в правительстве, Меркель начнет свой визит в Украину с возложения цветов к мемориалу Вечной Славы на могиле Неизвестного солдата.

После этого немецкий канцлер встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и получит от него "Орден Свободы", который является высшим орденом заслуг в Украине.

Также Меркель встретится с украинским премьером Денисом Шмыгалем

О чем будут говорить Меркель и Зеленский

По данным Кабмина Германии, Меркель в ходе встречи с Зеленским планирует обсудить вопросы двустороннего и экономической политики между Киевом и Берлином, процесс реформ в Украине, а также выполнения минских договоренностей для урегулирования конфликта на Донбассе.