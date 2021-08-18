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Отримає орден від Зеленського та обговорить Донбас: деталі візиту Меркель в Україну

Автор: Дмитро Левицький

Канцлер Німеччини Ангела Меркель відвідає Україну у неділю, 22 серпня. Цю дату офіційно підтвердили у канцелярії німецького канцлера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кабміну Німеччини.

Програма візиту Меркель

Як розповіли в уряді, Меркель розпочне свій візит в Україну з покладання квітів до меморіалу Вічної Слави на могилі Невідомого солдата.

Після цього німецький канцлер зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським та отримає від нього "Орден Свободи", який є найвищим орденом заслуг в Україні.

Також Меркель зустрінеться з українським прем'єром Денисом Шмигалем

Про що говоритимуть Меркель і Зеленський

За даними Кабміну Німеччини, Меркель в ході зустрічі з Зеленським планує обговорити питання двосторонньої та економічної політики між Києвом та Берліном, процес реформ в Україні, а також виконання мінських домовленостей для врегулювання конфлікту на Донбасі.

Нагадаємо, перед візитом в Київ Меркель зустрінеться з Путіним та обговорить з ним Україну.

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Ангела МеркельУкраїнаВолодимир ЗеленськийВізит в Україну