Отримає орден від Зеленського та обговорить Донбас: деталі візиту Меркель в Україну

Програма візиту Меркель

Як розповіли в уряді, Меркель розпочне свій візит в Україну з покладання квітів до меморіалу Вічної Слави на могилі Невідомого солдата.

Після цього німецький канцлер зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським та отримає від нього "Орден Свободи", який є найвищим орденом заслуг в Україні.

Також Меркель зустрінеться з українським прем'єром Денисом Шмигалем

Про що говоритимуть Меркель і Зеленський

За даними Кабміну Німеччини, Меркель в ході зустрічі з Зеленським планує обговорити питання двосторонньої та економічної політики між Києвом та Берліном, процес реформ в Україні, а також виконання мінських домовленостей для врегулювання конфлікту на Донбасі.