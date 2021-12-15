Как получить "карантинные" 8000 гривен тем, кто не получил в начале года: инструкция

Физические лица предприниматели (ФОП) и наемные работники, которые весной не получили "карантинные" 8000 гривен из-за неправильно указанных реквизитов, смогут сделать это еще раз. Портал "Дия" опубликовал инструкцию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу портала "Дия".
Там напомнили, что получить 8000 гривен смогут только те, кто при подаче заявки весной указал неправильный международный номер банковского счета (IBAN). По подсчетам портала, таких оказалось около 2,5 тысячи украинцев.
В пресс-службе портала рекомендовали проверить электронную почту, включая папку "Спам", а также следить за push-уведомлениями в приложении "Дия". Должно прийти письмо со ссылкой на уточнение банковских реквизитов.
Для получения помощи в размере 8000 гривен необходимо:
После выполнения этих действий заявление на получение "карантинных" денег отправлено.
Воспользоваться услугой, уточнить реквизиты и получить помощь можно до 20 декабря.
Напомним, 8 декабря правительство приняло решение выплатить ФОПам и наемным работникам по 8000 гривен компенсации, которые они не смогли получить из-за ошибки в реквизитах.
Отметим, выплаты "карантинных" 8000 гривен начались в апреле 2021 года. Средства могли получить ФОПы и наемные работники из "красных зон" определенных видов деятельности. Выплаты завершили в июне.