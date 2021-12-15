Как получить "карантинные" 8000 гривен тем, кто не получил в начале года: инструкция

Там напомнили, что получить 8000 гривен смогут только те, кто при подаче заявки весной указал неправильный международный номер банковского счета (IBAN). По подсчетам портала, таких оказалось около 2,5 тысячи украинцев.

В пресс-службе портала рекомендовали проверить электронную почту, включая папку "Спам", а также следить за push-уведомлениями в приложении "Дия". Должно прийти письмо со ссылкой на уточнение банковских реквизитов.

Как получить "карантинные" деньги

Для получения помощи в размере 8000 гривен необходимо:

перейдите на страницу портала "Одноразовая помощь ФОПам и наемным работникам", сделать это можно по ссылке;

авторизоваться на портале "Дия";

проверить свои данные и в случае необходимости исправить их в профиле пользователя - если все правильно, то нажмите "Далее";

введите правильный IBAN, проверьте его и нажмите "Готово".

После выполнения этих действий заявление на получение "карантинных" денег отправлено.

Воспользоваться услугой, уточнить реквизиты и получить помощь можно до 20 декабря.