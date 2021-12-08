ФОПам, которые не смогли получить карантинные 8000 гривен весной, выплатят в декабре
Физические лица-предприниматели и наемные лица, которые обращались весной за компенсацией по 8000 гривен, но не получили деньги за ошибки в реквизитах, смогут сделать это еще раз. Постановлением правительства установлена дата до 15 декабря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.
Согласно сообщению, информация о уточнении реквизитов банковского счета поступит от Минцифры средствами Портала "Дия", в том числе с использованием мобильного приложения.
"Застрахованные лица после поступления соответствующего сообщения для получения помощи в размере 8000 гривен смогут до 15 декабря 2021 года включительно сформировать и подать уведомление средствами Портала "Дия" с указанием правильных реквизитов банковского счета для выплаты 8000 гривен", - говорится в сообщении.
Согласно решению правительства от 6 декабря 2021 г. № 1267, перечисление компенсации будет проводиться АО "Ощадбанк" на банковский счет (по стандарту IBAN) в банке, в котором открыт счет, указанный в сообщении.
Отметим, заявки на получение 8 тысяч гривен компенсации начали принимать 19 апреля 2021 года. Средства могли получить физические лица - предприниматели (ФОПы) и наемные работники из "красных зон" определенных видов деятельности. Выплаты завершили в июне. Средства получили 337 946 человек. Не смогли получить деньги около 2 тысяч человек. Осенью программа не работала.