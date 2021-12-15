Як отримати "карантинні" 8000 гривень тим, хто не отримав на початку року: інструкція

Там нагадали, що отримати 8000 гривень зможуть тільки ті, хто при подачі заявки навесні вказав неправильний міжнародний номер банківського рахунку (IBAN). За підрахунками порталу, таких виявилося близько 2,5 тисячі українців.

У пресслужбі порталу рекомендували перевірити електронну пошту, включаючи папку "Спам", а також стежити за push-повідомленнями в додатку "Дія". Має прийти лист з посиланням на уточнення банківських реквізитів.

Як отримати "карантинні" гроші

Для отримання допомоги у розмірі 8000 гривень необхідно:

перейдіть на сторінку порталу "одноразова допомога ФОПам і найманим працівникам", зробити це можна за посилання;

авторизуватися на порталі "Дія";

перевірити свої дані і в разі необхідності виправити їх в профілі користувача - якщо все правильно, то натисніть "Далі";

введіть правильний IBAN, перевірте його і натисніть "Готово".

Після виконання цих дій заяву на отримання "карантинних" грошей відправлено.

Скористатися послугою, уточнити реквізити і отримати допомогу можна до 20 грудня.