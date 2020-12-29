Кто может получить карантинные 8 тысяч: разъяснение руководителя проекта "Дія"

Фото: Действие (Виталий Носач, РБК-Украина)

Компенсационную выплату за установленный в Украине карантин могут получить ФОПы и наемные работники. Вид деятельности должен входить в перечень, определенный правительством.

Об этом на брифинге сообщил руководитель проекта "Дія" Мстислав Баник.

Что касается ФОПов, то это те, кто на 31 октября 2020 года имел основной КВЭД, который входит в перечень, определенный Кабмином, сообщил Баник.

Кроме того, срок деятельности ФОПов должен быть не менее 3 месяцев, они должны заплатить ЕСВ в течение 3 месяцев, а также не быть совместителем.

"Что касается услуги для наемных работников, то так же - их работодатель должен соответствовать тому КВЭДУ который входит в перечень тех КВЭДов, которые подпадают под ограничения. Организация должна уплатить ЕСВ за третий квартал 2020 года и подать соответствующую отчетность. И средняя зарплата не должна превышать 30 тысяч гривен", - сообщил Баник.

Отметим, в Украине ввели три программы выплат бизнеса, который пострадал из-за введения карантина. Одна из программ - это выплата 8 тысяч гривен наемным работникам и ФОПам тех видов деятельности, которые пострадали от карантина. Перечень таких ВЭД утвержденный Кабинетом министров Украины. Заявки необходимо подавать через портал "Дія" до 31 декабря.

По состоянию на 29 декабря заявки на получение компенсации карантин в размере 8 тысяч гривен подали 429 704 ФОПов и наемных работников.