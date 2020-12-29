Заявки на получение 8 тысяч подали 430 тысяч ФОПов и наемных работников

Фото: деньги (Виталий Носач, РБК-Украина)

Заявки можно подавать до 31 декабря

Заявки на получение компенсации за карантин в размере 8 тысяч гривен подали 429 704 ФОПов и наемных работников. Данные по состоянию на 12:00 вторника, 29 декабря.

Об этом на брифинге сообщил руководитель проекта "Дія" Мстислав Баник.

Он напомнил, что подавать заявления на получение карантинной помощи можно через портал "Дія" или мобильное приложение. Заявки можно подавать до 31 декабря.

Баник сообщил, что мобильное приложение подано 353 578 заявлений, через портал "Действие" - 76 126 заявлений.

Он также напомнил, что проект "Дія" отвечает только за техническую часть выплат по 8 тысяч гривен. Кроме того, участие принимают Пенсионный фонд Украины, Минсоцполитики и Минэкономики.

Как сообщало РБК-Украина, Пенсионный фонд Украины 22 декабря начал финансирование единовременной материальной помощи физическим лицам-предпринимателям и наемным работникам в размере 8000 гривен. Выплаты осуществляются тем, кто уже подал заявки. На 22 декабря 2020 года Пенсионным фондом Украины 280,3 тысячам человек профинансировано 2,243 млрд грн.

По расчетам Минсоцполитики, за одноразовой помощью могут обратиться 712 тысяч человек.

Отметим, в Украине ввели три программы выплат бизнеса, который пострадал из-за введения карантина. Одна из программ - это выплата 8 тысяч гривен наемным работникам и ФОПам тех видов деятельности, которые пострадали от карантина. Перечень таких ВЭД утвержденный Кабинетом министров Украины. Заявки необходимо подавать через портал "Дія" до 31 декабря.