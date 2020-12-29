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Хто може отримати карантинні 8 тисяч: роз’яснення керівнику проекту "Дія"

Київ, Вівторок 29 грудня 2020 13:37
Хто може отримати карантинні 8 тисяч: роз’яснення керівнику проекту "Дія"
Фото: Дія (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Компенсаційну виплату за встановлений в Україні карантин можуть отримати ФОПи та наймані працівники. Вид діяльності повинен входити до переліку, визначеного урядом.

Про це на брифінгу повідомив керівник проекту "Дія" Мстислав Баник.

Що стосується ФОПів, то це ті, хто на 31 жовтня 2020 року мав основний КВЕД, що входить до переліку, який визначив Кабмін, повідомив Баник.

Крім того, строк діяльності ФОПів повинен бути не менше 3 місяців та сплачувати ЄСВ протягом також 3 місяців, а також не бути сумісником.

"Що стосується послуги для найманих працівників, то так само - їх роботодавець має відповідати тому КВЕДу, який входить до переліку тих КВЕДів, які підпадають під обмеження. Організація має сплатити ЄСВ за третій квартал 2020 року і подати відповідну звітність. І середня зарплата не має перевищувати 30 тисяч гривень", - повідомив Баник.

Відзначимо, в Україні запровадили три програми виплат бізнесу, який постраждав через запровадження карантину. Одна з програм - це виплата 8 тисяч гривень найманим працівникам та ФОПам тих видів діяльності, які постраждали від карантину. Перелік таких ВЕД затверджений Кабінетом міністрів України. Заявки необхідно подавати через портал "Дія" до 31 грудня.

Станом на 29 грудня заявки на отримання компенсації за карантин у розмірі 8 тисяч гривень подали 429 704 ФОПів та найманих працівників.

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