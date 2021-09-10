Мы не получили прямой позиции по НАТО от США, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время своего визита в США не получил прямого ответа от президента США относительно членства Украины в НАТО. По его словам, Украина готова к вступлению в Альянс.

"Да, мы не получили прямой позиции по НАТО. У нас была важная встреча, США имеют с Украиной долгие годы существования отношений, считаю, что они сейчас лучше, чем были", - заявил Зеленский.

Он отметил, что Украина готова к вступлению в НАТО, в том числе на уровне армии и специалистов.

"Моя позиция проста - мы готовы к НАТО: уровню армии, специалистов, реформы, которые мы проводим нужны, прежде всего. Мы не получаем на что рассчитываем? Да, мы этого не получаем, но мы этого не просим. Нам кажется, что мы нужны НАТО, нам кажется, что без Украины прочного Европейского союза не будет. Я считаю, что без Украины НАТО будет терять, ЕС без Украины будет сильнее слабнуть", - сказал глава государства.