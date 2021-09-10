Ми не отримали прямої позиції щодо НАТО від США, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час свого візиту до США не отримав прямої відповіді від президента США щодо членства України в НАТО. За його словами, Україна готова до вступу в Альянс.

"Так, ми не отримали прямої позиції що.до НАТО. У нас була важлива зустріч, США мають з Україною довгі роки існування відносин, вважаю, що вони зараз краще, ніж були", - заявил Зеленський.

Він відзначив, що Україна готова до вступу в НАТО, в тому числі на рівні армії і фахівців.

"Моя позиція проста - ми готові до НАТО: рівнем армії, фахівців, реформи, які ми проводимо потрібні, перш за все. Ми не отримуємо на що розраховуємо? Так, ми не отримуємо цього, але ми це не просимо. Нам здається, що ми потрібні НАТО, нам здається, що без України міцного Європейського союзу не буде. Я вважаю, що без України НАТО буде втрачати, ЄС без України буде потрішки слабнути", - сказав глава держави.