Получили первый "звонок". Председатель Меджлиса посоветовал россиянам выезжать из Крыма

Во временно оккупированном Крыму на авиабазе россиян в Новофедоровке 9 августа произошел мощный взрыв. Председатель Меджлиса Рефат Чубаров посоветовал захватчикам покинуть полуостров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook крымскотатарского политика.

"Граждане России, вы получили первый "звонок", который указывает вам, что надо немедленно покинуть территорию оккупированного РФ Крыма", - отметил он.

Чубаров подчеркнул, что пребывание россиян на полуострове является незаконным и преступным.

"Не теряйте время, уезжайте. Помните, выиграет тот, кто уже сегодня пересечет мост через Керченский пролив", - добавил председатель Меджлиса.