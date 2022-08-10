Получили первый "звонок". Председатель Меджлиса посоветовал россиянам выезжать из Крыма

Во временно оккупированном Крыму на авиабазе россиян в Новофедоровке 9 августа произошел мощный взрыв. Председатель Меджлиса Рефат Чубаров посоветовал захватчикам покинуть полуостров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook крымскотатарского политика.
"Граждане России, вы получили первый "звонок", который указывает вам, что надо немедленно покинуть территорию оккупированного РФ Крыма", - отметил он.
Чубаров подчеркнул, что пребывание россиян на полуострове является незаконным и преступным.
"Не теряйте время, уезжайте. Помните, выиграет тот, кто уже сегодня пересечет мост через Керченский пролив", - добавил председатель Меджлиса.
Напомним, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина обязательно вернет оккупированный Крым, а российская война должна закончиться на полуострове, где и началась в 2014 году.
К слову, все подробности сегодняшнего инцидента - в материале "Взрывы на авиабазе в оккупированном Крыму: что известно.
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