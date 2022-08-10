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Отримали перший "дзвінок". Голова Меджлісу порадив росіянам виїжджати з Криму

Фото: Голова Меджлісу Рефат Чубаров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

У тимчасово окупованому Криму на авіабазі росіян в Новофедорівці 9 серпня стався потужний вибух. Голова Меджлісу Рефат Чубаров порадив загарбникам залишити півострів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook кримськотатарського політика.

"Громадяни Росії, ви отримали перший "дзвінок", який вказує вам, що треба негайно залишити територію окупованого РФ Криму", - зазначив він.

Чубаров наголосив, що перебування росіян на півострові є незаконним і злочинним.

"Не втрачайте час, виїжджайте. Пам'ятайте, виграє той, хто вже сьогодні перетне міст через Керченську протоку", - додав голова Меджлісу.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна обов'язково поверне окупований Крим, а російська війна має закінчитися на півострові, де і почалася в 2014 році.

До слова, всі подробиці сьогоднішнього інциденту - в матеріалі "Вибухи на авіабазі в окупованому Криму: що відомо".

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КримЧубаровВійна Росії проти України