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Получили первый "звонок". Председатель Меджлиса посоветовал россиянам выезжать из Крыма

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Среда 10 августа 2022 01:45
Получили первый "звонок". Председатель Меджлиса посоветовал россиянам выезжать из Крыма Фото: Председатель Меджлиса Рефат Чубаров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

Во временно оккупированном Крыму на авиабазе россиян в Новофедоровке 9 августа произошел мощный взрыв. Председатель Меджлиса Рефат Чубаров посоветовал захватчикам покинуть полуостров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook крымскотатарского политика.

"Граждане России, вы получили первый "звонок", который указывает вам, что надо немедленно покинуть территорию оккупированного РФ Крыма", - отметил он.

Чубаров подчеркнул, что пребывание россиян на полуострове является незаконным и преступным.

"Не теряйте время, уезжайте. Помните, выиграет тот, кто уже сегодня пересечет мост через Керченский пролив", - добавил председатель Меджлиса.

Напомним, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина обязательно вернет оккупированный Крым, а российская война должна закончиться на полуострове, где и началась в 2014 году.

К слову, все подробности сегодняшнего инцидента - в материале "Взрывы на авиабазе в оккупированном Крыму: что известно.

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