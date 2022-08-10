Отримали перший "дзвінок". Голова Меджлісу порадив росіянам виїжджати з Криму

У тимчасово окупованому Криму на авіабазі росіян в Новофедорівці 9 серпня стався потужний вибух. Голова Меджлісу Рефат Чубаров порадив загарбникам залишити півострів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook кримськотатарського політика.

"Громадяни Росії, ви отримали перший "дзвінок", який вказує вам, що треба негайно залишити територію окупованого РФ Криму", - зазначив він.

Чубаров наголосив, що перебування росіян на півострові є незаконним і злочинним.

"Не втрачайте час, виїжджайте. Пам'ятайте, виграє той, хто вже сьогодні перетне міст через Керченську протоку", - додав голова Меджлісу.