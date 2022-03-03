Не получили ожидаемые результаты. Украина планирует третий раунд переговоров с РФ

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк поделился результатами второго раунда переговоров с Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на эфир БелТА в YouTube.
Перед переговорами украинские власти планировали решить ряд вопросов. В частности, речь шла о немедленном прекращении огня, перемирии и гуманитарном коридоре для вывоза мирных жителей.
"Не получили результаты, на которые рассчитывали. Стороны продолжат переговоры в третьем раунде в ближайшее время", – заявил Подоляк.
Пока стороны продвинулись только в гуманитарном вопросе. Украина и РФ договорились о возможности временного прекращения огня для организации гуманитарных коридоров. Для взаимодействия будет создан специальный канал связи.
Напомним, что ранее Владимир Зеленский объяснил мотивацию переговоров с агрессором.
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