Не получили ожидаемые результаты. Украина планирует третий раунд переговоров с РФ

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на эфир БелТА в YouTube.

Перед переговорами украинские власти планировали решить ряд вопросов. В частности, речь шла о немедленном прекращении огня, перемирии и гуманитарном коридоре для вывоза мирных жителей.

"Не получили результаты, на которые рассчитывали. Стороны продолжат переговоры в третьем раунде в ближайшее время", – заявил Подоляк.

Пока стороны продвинулись только в гуманитарном вопросе. Украина и РФ договорились о возможности временного прекращения огня для организации гуманитарных коридоров. Для взаимодействия будет создан специальный канал связи.