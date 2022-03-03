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Не отримали очікуваних результатів. Україна планує третій раунд переговорів з РФ

Автор: Антон Федорців

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк поділився результатами другого раунду перемовин із Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ефір БелТА в YouTube.

Перед перемовинами українська влада планувала вирішити низку питань. Зокрема, йшлося про негайне припинення вогню, перемир'я та гуманітарні коридору для вивезення мирних мешканців.

"Не отримали результатів, на які розраховували. Сторони продовжать переговори в третьому раунді найближчим часом", – заявив Подоляк.

Наразі сторони просунулися лише в гуманітарному питанні. Україна та РФ домовилися про можливість тимчасового припинення вогню для організації гуманітарних коридорів. Для взаємодії буде створено спеціальний канал зв'язку.

Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський пояснив мотивацію перемовин із агресором.

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