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Отримання російського паспорта в Україні може розцінюватися як злочин, - Верещук

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Україна, Вівторок 19 липня 2022 09:20
Отримання російського паспорта в Україні може розцінюватися як злочин, - Верещук Фото: віце-прем'єр-міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук (Getty Images)
Автор: Уляна Безпалько, Олександр Білоус

Якщо українці добровільно отримують паспорт країни-агресора-це має розцінюватися як кримінальний злочин. Виняток може бути тільки в тих ситуаціях, коли цей документ був дійсно виданий примусово.

Про це РБК-Україна сказала віце-прем'єр-міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Мета росіян очевидна - за допомогою паспортів вони хочуть виправдовувати порушення міжнародного права, збройну агресію і незаконну окупацію. Ми повинні відповісти чітким правовим регулюванням, за яким примусова паспортизація та участь у ній кваліфікуватимуться як військовий злочин з подальшим кримінальним покаранням", - сказала вона.

Нагадавши, Путін прописав спрощений прийом в російське громадянство для всіх українців. Раніше така процедура була передбачена тільки для жителів окупованих частин Херсонської та Запорізької областей та окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).

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Ірина Верещук
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