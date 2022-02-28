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Получение пенсии при смене жительства во время военного положения: разъяснение Кабмина

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Кабинете министров Украины заверили, что изменение места жительства во время военного положения не помешает получению пенсии. В правительстве разъяснили порядок продолжения выплат в случае смены места проживания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Кабмина.

"Для людей, которые в период военных действий изменили свое место жительства на территории Украины и получали социальные выплаты через "Укрпочту", правительство предусмотрело особый порядок продолжения этих выплат по новому месту жительства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что продолжения выплат по месту нового проживания необходимо обратиться и сообщить об изменении места жительства лично или по телефону:

  • пенсионерам - в органы Пенсионного фонда Украины;
  • получателям денежных пособий - в органы социальной защиты населения.

Пенсионеры могут обратиться через личный электронный кабинет на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Выплата пенсии и денежной помощи будет осуществляться через отделение "Ощадбанка" как денежный перевод без открытия счета. Для получения средств в отделении банка необходимо предъявить паспорт и справку о присвоении регистрационного номера учетной карты налогоплательщика (РНОКПП, ранее - индивидуальный налоговый номер).

Напомним, Верховная рада Украины утром 24 февраля на внеочередном заседании ввела военное положение из-за нападения России.

Отметим, боевые действия на территории Украины продолжаются пятый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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