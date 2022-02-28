Отримання пенсії при зміні проживання під час воєнного стану: роз'яснення Кабміну

"Для людей, які в період військових дій змінили своє місце проживання на території України і отримували соціальні виплати через "Укрпошту", уряд передбачив особливий порядок продовження цих виплат за новим місцем проживання", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що продовження виплат за місцем нового проживання необхідно звернутися і повідомити про зміну місця проживання особисто або телефоном:

пенсіонер - до органів Пенсійного фонду України;

- до органів Пенсійного фонду України; одержувачам грошової допомоги - до органів соціального захисту населення.

Пенсіонери можуть звернутися через Особистий електронний кабінет на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Виплата пенсії та грошової допомоги здійснюватиметься через відділення "Ощадбанку" як грошовий переказ без відкриття рахунку. Для отримання коштів у відділенні банку необхідно пред'явити паспорт та довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП, раніше - індивідуальний податковий номер).