Получателям субсидий разрешили иметь 100 тысяч гривен в банке и дом в селе

Кабинет министров во время заседания 19 мая внес изменения в порядок назначения субсидий . Получателям субсидий предоставили право иметь депозит в банке на 100 тысяч гривен и второе жилье в совместной собственности или в сельской местности.

О содержании постановления рассказала министр социальной политики Марина Лазебная во время заседания правительства, которое транслировалось в Youtube .

По ее словам, по этому решению при назначении субсидий не учитываются доходы от размещения депозитов, поскольку банки подают отчеты общей суммой и пока отсутствует персонифицированная информация о доходах физических лиц от депозитов.

"Мы предлагаем увеличить до 100 тысяч гривен сумму средств на депозитном счете, превышение которого лишает граждан права на получение субсидий", - сказала она.

Кроме того, при назначении субсидий не будут учтены жилые помещения в совместной или долевой собственности, а также расположенные в сельской местности.