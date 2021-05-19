Получателям субсидий разрешили иметь 100 тысяч гривен в банке и дом в селе

Кабинет министров во время заседания 19 мая внес изменения в порядок назначения субсидий. Получателям субсидий предоставили право иметь депозит в банке на 100 тысяч гривен и второе жилье в совместной собственности или в сельской местности.
О содержании постановления рассказала министр социальной политики Марина Лазебная во время заседания правительства, которое транслировалось в Youtube.
По ее словам, по этому решению при назначении субсидий не учитываются доходы от размещения депозитов, поскольку банки подают отчеты общей суммой и пока отсутствует персонифицированная информация о доходах физических лиц от депозитов.
"Мы предлагаем увеличить до 100 тысяч гривен сумму средств на депозитном счете, превышение которого лишает граждан права на получение субсидий", - сказала она.
Кроме того, при назначении субсидий не будут учтены жилые помещения в совместной или долевой собственности, а также расположенные в сельской местности.
Напомним, Кабинет министров Украины существенно изменил порядок назначения жилищных субсидий. По новым правилам, которые вводятся с 1 мая, будут лишать субсидий в случае наличия депозитов в банках, покупки валюты и других покупок на 50 тысяч гривен.
Как сообщало РБК-Украина, Министерство социальной политики Украины подготовило проект постановления Кабинета министров, которым вносятся изменения в порядок назначения субсидий. Документ также содержит новые формы заявления и декларации на жилищные субсидии.
В частности, предлагается предоставить право на субсидию в случае, если заявитель имеет депозит в банке на сумму до 100 тысяч гривен. Сейчас эта сумма ограничена 25-кратным размером прожиточного минимума для трудоспособных лиц (54,725 тысяч гривен).
Кроме того, право на субсидию получат те, у которых второе жилье принадлежит на правах общей совместной или долевой собственности или расположено в сельской местности.