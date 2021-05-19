Отримувачам субсидій дозволили тримати 100 тисяч гривень в банку та будинок у селі

Кабінет міністрів під час засідання 19 травня вніс зміни до порядку призначення субсидій. Отримувачам субсидій надали право мати депозит в банку на 100 тисяч гривень та друге житло у співвласності або в сільській місцевості.
Про зміст постанови розповіла міністр соціальної політики Марина Лазебна під час засідання уряду, яке транслювалося у Youtube.
За її словами, за цим рішенням при призначенні субсидій не враховуються доходи від розміщення депозитів, оскільки банки подають звіти загальною сумою і наразі відсутня персоніфікована інформація про доходи фізичних осіб від депозитів.
"Ми пропонуємо збільшити до 100 тисяч гривень суму коштів на депозитному рахунку, перевищення якої позбавляє громадян права на отримання субсидій", - сказала вона.
Крім того, при призначенні субсидій не будуть враховані житлові приміщення у спільній або часткової власності, а також ті, які розташовані у сільській місцевості.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України суттєво змінив порядок призначення житлових субсидій. За новими правилами, які вводяться з 1 травня, субсидій позбавлятимуть у разі наявності депозитів в банках, купівлі валюти так інших покупок на 50 тисяч гривень.
Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство соціальної політики України підготувало проект постанови Кабінету міністрів, яким вносяться зміни до порядку призначення субсидій. Документ також містить нові форми заяви та декларації на житлові субсидії.
Зокрема, пропонується надати право на субсидію у разі, якщо заявник має депозит в банку на суму до 100 тисяч гривень. Зараз ця сума обмежена 25-кратним розміром прожиткового мінімуму, для працездатних осіб (54,725 тисяч гривень).
Крім того, право на субсидію отримають ті, у яких друге житло належить на правах спільної сумісної або часткової власності або розташоване у сільській місцевості.