Получателям субсидий позволят иметь 100 тысяч гривен в банке и часть дома в селе

Министерство социальной политики Украины подготовило проект постановления Кабинета министров, которым вносятся изменения в порядок назначения субсидий . Документ также содержит новые формы заявления и декларации на жилищные субсидии.

В частности, предлагается предоставить право на субсидию в случае, если заявитель имеет депозит в банке на сумму до 100 тысяч гривен. Сейчас эта сумма ограничена 25-кратным размером прожиточного минимума для трудоспособных лиц (54,725 тысяч гривен).

Кроме того, право на субсидию получат те, у которых второе жилье принадлежит на правах общей совместной или долевой собственности и расположено в сельской местности.

Документом также планируется утвердить новые формы заявления и декларации, которые подаются при оформлении субсидий.