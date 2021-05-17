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Получателям субсидий позволят иметь 100 тысяч гривен в банке и часть дома в селе

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Украина, Понедельник 17 мая 2021 17:04
Получателям субсидий позволят иметь 100 тысяч гривен в банке и часть дома в селе Фото: правительство снова меняет правила предоставления субсидий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Министерство социальной политики Украины подготовило проект постановления Кабинета министров, которым вносятся изменения в порядок назначения субсидий. Документ также содержит новые формы заявления и декларации на жилищные субсидии.

Проект постановления обнародован для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

В частности, предлагается предоставить право на субсидию в случае, если заявитель имеет депозит в банке на сумму до 100 тысяч гривен. Сейчас эта сумма ограничена 25-кратным размером прожиточного минимума для трудоспособных лиц (54,725 тысяч гривен).

Кроме того, право на субсидию получат те, у которых второе жилье принадлежит на правах общей совместной или долевой собственности и расположено в сельской местности.

Документом также планируется утвердить новые формы заявления и декларации, которые подаются при оформлении субсидий.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров Украины существенно изменил порядок назначения жилищных субсидий. По новым правилам, которые вводятся с 1 мая, будут лишать субсидий в случае наличия депозитов в банках, покупки валюты и других покупок на 50 тысяч гривен.

Для оформления на следующий период необходимо подать новое заявление и декларацию. Заявление и декларацию можно подавать до начала отопительного сезона.

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