Получателей субсидий проверят: Минфин подготовил методику верификации данных

Министерство финансов подготовило Методику верификации жилищных субсидий. Проект приказа направлен на согласование профсоюзов.

Об этом сообщается на сайте Федерации профсоюзов Украины.

Методика определяет общие принципы проверки достоверности информации, определенной законодательством для назначения, начисления и/или выделения жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Документ определяет методы выявления несоответствия данных в автоматизированных информационных системах, реестрах, базах данных.

Проверка достоверности информации, которая влияет на определение права на получение жилищной субсидии, осуществляется путем сравнения данных о получателей жилищных субсидий, предоставленных при назначении реципиенту жилищной субсидии, которые были предоставлены Минсоцполитики, и информации субъектов предоставления информации (Минюста, МВД, ДПС, Госгеокадастра, Минобразования и т. п.).

Методикой также определены этапы проведения верификации жилищных субсидий.

Напомним, в Украине с 1 января 2021 года вводится превентивная верификация информации, которая подается гражданами при обращении за государственной помощью. Министерство финансов создало информационно-аналитическую платформу верификации, объединяет в одном месте информацию о реципиенте из многих источников.

Отметим, в декабре 2019 года вступил в силу закон о верификации пенсий и других государственных выплат. Законом, в частности, вводится верификация государственных выплат - пенсий, пособий, льгот, субсидий, стипендий (кроме академических), других выплат, осуществляемых за счет средств государственного, местных бюджетов, фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования.