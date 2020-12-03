Отримувачів субсидій перевірять: Мінфін підготував методику верифікації даних

Фото: платіжка (Віталій Носач, РБК-Україна)

Міністерство фінансів підготувало Методику верифікації житлових субсидій. Проект наказу направлений на погодження профспілок.

Про це повідомляється на сайті Федерації профспілок України.

Методика визначає загальні засади перевірки достовірності інформації, що визначена законодавством для призначення, нарахування та/або здійснення житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг.

Документ визначає методи виявлення невідповідності даних у автоматизованих інформаційних системах, реєстрах, базах даних.

Верифікація достовірності інформації яка впливає на визначення права на отримання житлової субсидії, здійснюється шляхом порівняння даних про одержувачів житлових субсидій, наданих під час призначення реципієнту житлової субсидії, які були надані Мінсоцполітики, та інформації суб’єктів надання інформації (Мін’юсту, МВС, ДПС, Держгеокадастру, Міносвіти тощо).

Методикою також визначено етапи здійснення верифікації житлових субсидій.

Нагадаємо, в Україні з 1 січня 2021 року запроваджується превентивна верифікація інформації, яка подається громадянами при зверненні за державною допомогою. Міністерство фінансів створило інформаційно-аналітичну платформу верифікації, яка об'єднує в одному місці інформацію про реципієнта з багатьох джерел.

Відзначимо, у грудні 2019 року набув чинності закон про верифікацію пенсій та інших державних виплат. Законом, зокрема, вводиться верифікація державних виплат - пенсій, допомог, пільг, субсидій, стипендій (крім академічних), інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів, фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування.