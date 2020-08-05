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Получат максимум: определено вознаграждение членов набсовета "Нафтогаза"

Киев, Среда 05 августа 2020 14:28
Получат максимум: определено вознаграждение членов набсовета "Нафтогаза"
Фото: Нафтогаз (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Годовое вознаграждение членов набсовета составит почти 3 млн гривен

Кабинет министров урегулировал вопрос гражданско-правовых договоров с членами наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины". Годовое вознаграждение установлено на уровне 2 962 080 гривен.

Соответствующее распоряжение принято на заседании правительства 5 августа.

В пояснительной записке к проекту документа приводится расчет вознаграждения. Согласно постановлению правительства, принятому в феврале 2020 года, максимально допустимый размер базовой месячной вознаграждения оплаты услуг члена наблюдательного совета определяется в кратности к среднемесячной заработной плате по видам экономической деятельности.

По данным Госкомстата, размер среднемесячной заработной платы за IV квартал 2019 года в среднем в экономике составляет 11 220 гривен.

"Таким образом, максимально допустимый размер базовой месячного вознаграждения оплаты услуг независимого члена наблюдательного совета определяется: 11 220 гривен х 22 = 246 840 гривен, а максимально допустимый размер годового вознаграждения рассчитывается: 246 840 гривен х 12 месяцев = 2 962 080 гривен", - говорится в документе.

Аналогичный расчет произведен и для представителей государства в наблюдательном совете.

Отметим, в феврале Кабмин установил максимальный размер оплаты труда руководителей субъектов хозяйствования государственного сектора экономики на уровне 1,25 млн грн.

Напомним, в апреле Кабинет принял решение об ограничении зарплат руководителей государственных предприятий во время карантина на уровне 47230 гривен.

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