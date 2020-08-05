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Отримають максимум: визначена винагорода членів наглядової ради "Нафтогазу"

Київ, Середа 05 серпня 2020 14:28
Отримають максимум: визначена винагорода членів наглядової ради "Нафтогазу"
Фото: Нафтогаз (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Річна винагорода членів наглядової ради становитиме майже 3 млн гривень

Кабінет міністрів врегулював питання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради НАК "Нафтогаз України". Річна винагорода встановлена на рівні 2 962 080 гривень.

Відповідне розпорядження ухвалене на засіданні уряду 5 серпня.

У пояснювальній записці до проекту документу наводиться розрахунок винагороди. Згідно з постановою уряду, ухваленою в лютому 2020 року, максимально допустимий розмір базової місячної винагороди оплати послуг члена наглядової ради визначається у кратності до середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності.

За даними Держстату, розмір середньомісячної заробітної плати за IV квартал 2019 року у середньому в економіці становить 11 220 гривень.

"Таким чином, максимально допустимий розмір базової місячної винагороди оплати послуг незалежного члена наглядової ради визначається: 11 220 гривень х 22 = 246 840 гривень, а максимально допустимий розмір річної винагороди розраховується: 246 840 гривень х 12 місяців = 2 962 080 гривень", - йдеться в документі.

Аналогічний розрахунок зроблений і для представників держави в наглядовій раді.

Відзначимо, у лютому Кабмін встановив максимальний розмір оплати праці керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки на рівні 1,25 млн грн.

Нагадаємо, у квітні Кабінет ухвалив рішення про обмеження зарплат керівників державних підприємств під час карантину на рівні 47230 гривень.

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