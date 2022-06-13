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Получат ли белорусские добровольцы украинское гражданство: в Офисе президента дали ответ

Новина українською →
Украина, Понедельник 13 июня 2022 08:59
Получат ли белорусские добровольцы украинское гражданство: в Офисе президента дали ответ Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Украина постарается как можно скорее дать гражданство белорусским добровольцам, которые сражаются на ее стороне. Во время войны подходы будут изменены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью советника главы Офиса президента Михаила Подоляка изданию "Зеркало".

"Отвечу коротко. Война изменила многие наши подходы. Мы будем работать над тем, чтобы все люди, в том числе и белорусы, которые находятся на стороне Украины и платят за нашу свободу огромную цену, имели возможность получить паспорта", - сказал он.

По его словам, госаппарат будет стараться очень быстро и эффективно это делать.

"Сейчас у нас многие государственные институты по ходу войны перестраиваются. Мы с большим уважением относимся к тем, кто готов отдать свою жизнь. Мы с благодарностью решим все их проблемы", - добавил Подоляк.

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Беларусь не может быть посредником в переговорах между Украиной и Россией из-за или одной из сторон этого процесса.

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