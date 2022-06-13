Чи отримають білоруські добровольці українське громадянство: в Офісі президента дали відповідь

Україна постарається якомога швидше дати громадянство білоруським добровольцям, які б'ються на її боці. Під час війни підходи будуть змінені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю радника глави Офісу президента Михайла Подоляка виданню "Зеркало" .

"Відповім коротко. Війна змінила багато наших підходів. Ми будемо працювати над тим, щоб всі люди, в тому числі і білоруси, які знаходяться на боці України і платять за нашу свободу величезну ціну, мали можливість отримати паспорти", - сказав він.

За його словами, держапарат буде намагатися дуже швидко і ефективно це робити.

"Зараз у нас багато державних інститутів по ходу війни перебудовуються. Ми з великою повагою ставимося до тих, хто готовий віддати своє життя. Ми з вдячністю вирішимо всі їхні проблеми", - додав Подоляк.