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Чи отримають білоруські добровольці українське громадянство: в Офісі президента дали відповідь

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Україна, Понеділок 13 червня 2022 08:59
Чи отримають білоруські добровольці українське громадянство: в Офісі президента дали відповідь Фото: радник глави Офісу президента Михайло Подоляк (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Україна постарається якомога швидше дати громадянство білоруським добровольцям, які б'ються на її боці. Під час війни підходи будуть змінені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю радника глави Офісу президента Михайла Подоляка виданню "Зеркало".

"Відповім коротко. Війна змінила багато наших підходів. Ми будемо працювати над тим, щоб всі люди, в тому числі і білоруси, які знаходяться на боці України і платять за нашу свободу величезну ціну, мали можливість отримати паспорти", - сказав він.

За його словами, держапарат буде намагатися дуже швидко і ефективно це робити.

"Зараз у нас багато державних інститутів по ходу війни перебудовуються. Ми з великою повагою ставимося до тих, хто готовий віддати своє життя. Ми з вдячністю вирішимо всі їхні проблеми", - додав Подоляк.

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Білорусь не може бути посередником у переговорах між Україною і Росією через або однієї зі сторін цього процесу.

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