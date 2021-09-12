Полторы тысячи хасидов-паломников вернулись из Украины больными коронавирусом

Согласно данным Минздрава Израиля, коронавирус обнаружили у 1439 хасидов-паломников, вернувшихся из Украины. 205 человек подозревают в подделке тестов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на NEWSru .

Отмечается, что коронавирус на этих выходных обнаружили у 1700 израильтян, вернувшихся из-за границы. Среди них 1439 человек праздновали Рош ха-Шана в Украине.

205 хасидов-паломников подозревают в подделке COVID-тестов.

Почти две тысячи израильтян сейчас находятся на изоляции в Украине. Вернуться домой они смогут лишь после полного выздоровления.