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Полторы тысячи хасидов-паломников вернулись из Украины больными коронавирусом

Автор: Сергей Пышкин

Согласно данным Минздрава Израиля, коронавирус обнаружили у 1439 хасидов-паломников, вернувшихся из Украины. 205 человек подозревают в подделке тестов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на NEWSru.

Отмечается, что коронавирус на этих выходных обнаружили у 1700 израильтян, вернувшихся из-за границы. Среди них 1439 человек праздновали Рош ха-Шана в Украине.

205 хасидов-паломников подозревают в подделке COVID-тестов.

Почти две тысячи израильтян сейчас находятся на изоляции в Украине. Вернуться домой они смогут лишь после полного выздоровления.

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ИзраильУманьУкраинаРош ха-Шана