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Півтори тисячі хасидів-паломників повернулися з України хворими на коронавірус

Автор: Сергій Пишкін

Згідно з даними МОЗ Ізраїлю, коронавірус виявили у 1439 хасидів-паломників, які повернулися з України. 205 осіб підозрюють у підробці тестів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на NEWSru.

Зазначається, що коронавірус на цих вихідних виявили у 1700 ізраїльтян, які повернулися з-за кордону. Серед них 1439 осіб святкували Рош ха-Шана в Україні.

205 хасидів-паломників підозрюють у підробці COVID-тестів.

Майже дві тисячі ізраїльтян наразі перебувають на ізоляції в Україні. Повернутися додому вони зможуть лише після повного одужання.

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ІзраїльУманьУкраїнаРош ха-Шана