Полторак заявил, что не ведет переговоры с Зеленским

Фото: Степан Полторак (РБК-Украина)

Министр сказал, что не держится за свой пост

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что в случае победы на выборах 2019 не будет держатся за свой пост. Об этом он заявил в кулуарах Киевского форума по безопасности, сообщает "Интерфакс-Украина".

Он заявил, что сейчас не ведет переговоров с командой Зеленского о занятии поста министра обороны в будущем правительстве.

"Я министр обороны сейчас в этом правительстве. Время покажет. Я цивилизованный человек, я не держусь за свое место в любом правительстве", - заверил Полторак.

Министр обороны отметил, что незнаком с концепцией безопасности "Зе!Команды".

"К сожалению, не знаю концепцию, которая есть у Владимира Александровича", - сказал он.

Говоря о своем будущем после президентских выборов, Полторак уточнил: "Я служил и сейчас работаю для украинского народа. А когда будет избран президент народом Украины, Верховная рада - именно она, а не только президент - примет решение. Тогда мы посмотрим", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в случае победы Владимира Зеленского на выборах премьер-министр Украины Владимир Гройсман не намерен добровольно идти в отставку.

РБК-Украина писало, что ранее Гройсман заявил, что в случае победы Владимира Зеленского на выборах 2019 у Украины все будет хорошо.