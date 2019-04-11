ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Полторак заявив, що не веде переговори з Зеленським

Новини » Вибори 2019    11.04.2019 - 15:59
Полторак заявив, що не веде переговори з Зеленським
Фото: Степан Полторак (РБК-Україна)

Міністр сказав, що не тримається за свій пост

Міністр оборони України Степан Полторак заявив, що в разі перемоги на вибори 2019 не буде триматися за свою посаду. Про це він заявив в кулуарах Київського безпекового форуму, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Він заявив, що зараз не веде переговорів з командою Зеленського про заняття посади міністра оборони у майбутньому уряді.

"Я міністр оборони зараз в цьому уряді. Час покаже. Я цивілізована людина, я не тримаюся за своє місце в будь-якому уряді", - запевнив Полторак.

Міністр оборони зазначив, що не знайомий з концепцією безпеки "Зе!Команди".

"На жаль, не знаю концепцію, яка є у Володимира Олександровича", - сказав він.

Говорячи про своє майбутнє після президентських виборів, Полторак уточнив: "Я служив і зараз працюю для українського народу. А коли буде обраний народом президент України, Верховна рада - саме вона, а не тільки президент прийме рішення. Тоді ми подивимося", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що в разі перемоги Володимира Зеленського на виборах прем'єр-міністр України Володимир Гройсман не має наміру добровільно йти у відставку.

РБК-Україна писало, що раніше Гройсман заявив, що в разі перемоги Володимира Зеленського на виборах 2019 в України все буде добре.

У штабі Зеленського оцінили можливість роботи з Медведчуком У Зеленського назвали кроки для деокупації Донбасу
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Порошенко Зеленський Володимир ЗеленськийвыборыПолторак
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся