ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Гройсман исключает отставку в случае победы Зеленского

Новости » Выборы 2019    11.04.2019 - 14:19
Гройсман исключает отставку в случае победы Зеленского
Фото: Владимир Гройсман (РБК-Украина)

Гройсман отметил, что выборы президента - не повод идти в отставку

В случае победы Владимира Зеленского на выборах 2019 премьер-министр Украины Владимир Гройсман не намерен добровольно идти в отставку. Об этом он заявил в комментарии lb.ua.

В частности, Гройсман отметил, что не собирается уходить в отставку до парламентских выборов осенью 2019 года.

"Выборы Президента - не повод для отставки премьера… Думаю, мы будем работать до октября", - заявил премьер.

Он также добавил, что готов к возможной замене части министров по президентской квоте. При этом премьер предложил дождаться официальных результатов второго тура, а не руководствоваться свежими рейтингами.

Напомним, ранее Гройсман заявил, что в случае победы Владимира Зеленского на выборах 2019 у Украины все будет хорошо.

"Я не хотел бы комментировать какие-то слухи, домыслы. У Украины все будет хорошо", - подчеркнул он.

Отметим, по данным социологической группы "Рейтинг" на 11 апреля, за Зеленского планируют голосовать 51% украинцев. За Петра Порошенко намерены отдать голоса 21% респондентов. Не определились пока 18% граждан и 10% заявили, что не будут голосовать.

 

Выборы президента Украины 2019: что нужно знать об избирательной кампании
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Порошенко Зеленский Владимир ЗеленскийВладимир Гройсманвыборы
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь