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Полторак: из-за взрывов на арсеналах к ответственности привлекли более 75 военных

Новости » Происшествия    11.11.2018 - 14:48
Фото: Степан Полторак (facebook.com/generalpoltorak)
Фото: Степан Полторак (facebook.com/generalpoltorak)

В частности, к ответственности привлекли более 20 генералов

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что из-за взрывов на арсеналах за последние три года к ответственности привлекли более 75 военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Полторака "5 каналу".

Полторак сообщил, что из-за проблем с финансированием по состоянию на 2014 год большинство арсеналов должны были быть закрыты.

"После тех событий, которые происходили у нас, начиная от Сватово, мы много чего изменили. И к ответственности привлекали. Я притянул 75 людей к ответственности, в том числе более 20 генералов. Это привело к другой проблеме - сейчас никто не хочет занимать эти должности. Почему? Потому что нет хорошего финансового ресурса. В современных условиях обеспечить надежную охрану базы арсенала очень трудно", - сказал Полторак.

Напомним, последний раз взрывы на арсенале произошли 9 октября 2018 года в 04:42 на складах воинской части Ичня 2, с. Дружба.

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент Украины Петр Порошенко ожидает "быстрых и ответственных" результатов расследования взрывов на военном арсенале боеприпасов в Ичне Черниговской области.

По данным военной прокуратуры, взрывы на складах с боеприпасами под Ічней Черниговской области произошли в результате диверсии.

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