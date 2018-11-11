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Полторак: через вибухи на арсеналах до відповідальності притягнули понад 75 військових

Новини » Надзвичайні події    11.11.2018 - 14:48
Фото: Степан Полторак (facebook.com/generalpoltorak)
Фото: Степан Полторак (facebook.com/generalpoltorak)

Зокрема до відповідальності притягнули понад 20 генералів

Міністр оборони України Степан Полторак заявив, що через вибухи на арсеналах за останні три роки до відповідальності притягнули понад 75 військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Полторака "5 каналу".

Полторак повідомив, що через проблеми з фінансуванням станом на 2014 рік більшість арсеналів мали би бути закриті.

"Після тих подій, які відбувалися у нас, починаючи від Сватово, ми багато чого змінили. І до відповідальності притягували. Я притягнув 75 людей до відповідальності, зокрема - понад 20 генералів. Це призвело до іншої проблеми - зараз ніхто не хоче займати ці посади. Чому? Тому що немає гарного фінансового ресурсу. За сучасних умов забезпечити надійну охорону бази арсеналу дуже важко", - сказав Полторак.

Нагадаємо, останній раз вибухи на арсеналі сталися 9 жовтня 2018 року о 04:42 на складах військової частини Ічня 2, с. Дружба.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент України Петро Порошенко чекає "швидких і відповідальних" результатів розслідування вибухів на військовому арсеналі боєприпасів в Ічні Чернігівської області.

За даними військової прокуратури, вибухи на складах з боєприпасами під Ічнею Чернігівської області сталися унаслідок диверсії. 

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