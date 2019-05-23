Полторак представил нового начальника Генштаба ВСУ

Министр обороны Украины Степан Полторак утром в четверг, 23 мая, представил коллективу военнослужащих нового начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Полторак вручил Хомчаку соответствующее удостоверение и пожелал ему успехов и побед на новой должности, отметив боевой опыт нового руководителя Генштаба.

"Руслан Борисович точно не является новым человеком для Вооруженных сил. Он прошел службу на всех командных должностях, начиная от командира взвода. Он очень хорошо знает проблемы, знает, над чем нужно работать и у меня нет сомнения в том, что качество выполнения новых задач будет наращиваться, эффективность повышаться и Вооруженные силы будут готовы к выполнению задач, которые определены законодаством" - сказал Полторак.

Он отметил, что перед новым начальником Генштаба стоит много задач, прежде всего - отпор вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации.

Также министр обороны поблагодарил предшественнику Хомчака - Виктору Муженку - за его работу в Генштабе в "самое трудное время для Украины".

"Он взял огромный груз за судьбу Вооруженных сил и за судьбу нашей страны", - сказал он.

Напомним, 21 мая 2019 президент Украины Владимир Зеленский назначил Руслана Хомчака начальником Генерального штаба - Главнокомандующим Вооруженных сил Украины.

Зеленский назначил Руслана Хомчака начальником Генерального штаба - Главнокомандующим Вооруженных сил Украины.

Добавим, что утром 20 мая Полторак заявил, что написал заявление об отставке утром 20 мая. После этого президент Украины Владимир Зеленский вызвал к себе на консультации. По результатам встречи было решено, что Степан Полторак возглавит Министерство обороны Украины до решения Верховной Рады о его отставке.

Отметим, сразу после церемонии инаугурации вновь избранному президенту Владимиру Зеленскому присягнуло на верность командования Вооруженных сил Украины.