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Новый глава Генштаба назвал основные направления работы

Новости » Общество    23.05.2019 - 10:42
Новый глава Генштаба назвал основные направления работы
Фото: Руслан Хомчак (Twitter/24tv.ru)

Хомчак подчеркнул необходимость реформирования Генштаба

Новоназначенный начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в четверг, 23 мая, во время представления назвал главные направления работы на своем посту. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, главная задача Генштаба - сохранение жизни и здоровья украинских военных как в зоне проведения операции Объединенных сил, так и за ее пределами.

"Необходимо прекратить в деятельности должностных лиц Вооруженных сил Украины принципы ручного управления, подмену выполнения обязанностей подчиненных командиров, двойных стандартов, подмены понятий... Обеспечить персональную ответственность за состояние дел в подчиненных в органах городского управления", - сказал Хомчак.

Также он отметил, что Генштаб должен проанализировать состояние обеспечения Збоойних сил, чтобы внести коррективы с учетом потребностей солдат, которые воюют. Также в первую очередь Генштаб будет обращать внимание на предложения, которые добавляют командиры бригад, багатальйонів, рот и взводов.

Еще одно из ключевых заданий, которое назвал глава Генштаба, это подготовка войск по стандартам НАТО с учетом опыта в ходе ООС и АТО и создания современной учебной материально-технической базы.

Напомним, министр обороны Украины Степан Полторак утром в четверг, 23 мая, представил коллективу военнослужащих нового начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака.

 

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