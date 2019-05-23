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Полторак назвав втрати у ЗСУ після окупації Криму та Донбасу

Новини » Суспільство    23.05.2019 - 11:23
Полторак назвав втрати у ЗСУ після окупації Криму та Донбасу
Фото: Степан Полторак (РБК-Україна)

Близько трьох тисяч військових ЗСУ втратила Україна від 2014 року

Від початку окупації Росією Криму та Донецької і Луганської областей Збройні сили України втратили майже три тисячі війсьсковослужбовців. Як інформує РБК-Україна про це сказав міністр оборони Степан Полторак в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Він зазначив, що на сьогодні для України важливо зберегти та укріпити армію, а не скорочувати її, як це було до 2014 року.

"Експерименти над армією закінчуються дуже погано. І для нас вони закінчилися тим, що ми втратили Крим, Донецьк і Луганськ", - сказав мінстр.

Він додав, що обговорював із президенитом України Володимиром Зеленським питання призначення нового міністра оборони після того, як Верховна рада затвердить відставку Полторака.

"Я говорив Володимиру Олександровичу: призначте гідного міністра оборони. Ми втратили майже три тисячі військовослужбовців у Збройних силах. Сьогодні в ЗСУ служать майже 250 тисяч осіб - мужніх, героїчних і патріотичних, і вони точно мають право на гідного міністра оборони", - сказав Полторак.

Нагадаємо, у четвер, 23 травня, Степан Полторак представив нового начальника Генерального штабу Збройних сил України Руслана Хомчака. Останній під час представлення назвав головні напрямки роботи Генштабу.

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